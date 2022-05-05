СК РФ возбудил дело по факту обстрела ВСУ колонны беженцев под Харьковом

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колоны с беженцами в Харьковской области.

О том, что украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавших из Волчанска в Харьков, стало известно днем ранее, 4 мая. По словам очевидца, обстрел произошел в момент, когда машины выехали к поселку Старый Салтов.

Как позднее сообщил представитель больницы в Волчанске, как минимум 13 человек были ранены в результате обстрела колонны.

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