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Лукашенко призвал Запад прекратить врать о Буче

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Фото: Global Look press/Matthew Hatcher
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад прекратить врать о Буче. Об этом он заявил в четверг, 5 мая, в интервью Associated Press.

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Так белорусский лидер прокомментировал слова американского журналиста о событиях в Буче и его просьбу передать президенту РФ Владимиру Путину, что зверства на Украине со стороны России пора прекратить.

«Я обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним. Обещаю. Но я хочу к вам, к Западу прежде всего обратить такие же слова: прекратите врать. Вы зря приводите пример Бучи. То, что происходило в Буче, я не знаю, насколько вы погружены в это, — мы знаем, кто организовал эту показуху», — приводит его слова агентство «БелТА».

Лукашенко пояснил журналисту, что считает неуместным и пример с ситуацией в Мариуполе.

«Антониу Гутерриш, генсек ООН, недавно был в Украине и поставил перед Путиным ряд вопросов. Путин был открыт и согласился открыть коридоры, вывести гражданских и тому подобное. Почему не выводят? Поэтому Мариуполь тоже не совсем подходящий пример в контексте наших рассуждений. Здесь всё решается и всё зависит от властей Украины», — сказал он.

Ранее, 26 апреля, Путин на встрече с Гутерришем заявил, что Вооруженные силы (ВС) России не имеют отношения к событиям в украинской Буче, и Москва знает, кто стоит за этой провокацией.

12 апреля Лукашенко заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании. По словам российского лидера, Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

2 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. Позднее, 15 апреля, Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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