Тюремный магазин открыли под Красноярском

Под Красноярском в деревне Старцево появился магазин, в котором продают вещи, сделанные руками заключенных. Магазин работает на базе исправительной колонии № 5.

Как пишет ИА IrkutskMedia, у жителей и гостей города есть возможность приобрести всё необходимое для дачи и пикника: качели, беседки, мангалы, садовую мебель. Кроме того, там продают мясные изделия, свежее мясо для пикника и даже сувениры.

В пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю рассказали, что только за первую неделю работы магазина удалось продать товаров на сумму, превышающую 150 тыс. рублей. Наибольшим спросом пользуются беседки, туалеты и заборная доска.

Агентство уточняет, что это уже второй магазин регионального тюремного ведомства. Первый открыли еще в 2017 году при женской исправительной колонии № 22 также в Красноярске. В нем есть два отдела: продуктовый и вещевой.