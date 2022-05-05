В СК РФ назвали имена еще двух причастных к обстрелам Донбасса командиров ВСУ

Установлены еще два командира вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к обстрелам гражданского населения Донбасса. Об этом 5 мая заявили в Следственном комитете (СК) РФ.

«Это начальник штаба — первый заместитель командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады вооруженных сил Украины полковник Андрей Качанов и командир 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне сообщалось, что командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко подозревается следователями в причастности к обстрелу Донецка, в результате которого девять человек пострадали и один погиб. Отмечалось, что СК РФ устанавливает других лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.