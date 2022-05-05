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Канцелярия премьера Израиля заявила, что Беннет принял извинения Путина за слова Лаврова

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Фото: TASS/ABIR SULTAN
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила канцелярия израильского премьера.

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«Они (Путин и Беннет. — Ред.) обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о холокосте», — говорится в сообщении канцелярии.

1 мая Лавров в интервью телеканалу Rete 4 упомянул о высказывании президента Украины Владимира Зеленского о том, что нацификации на Украине быть не может, так как он сам имеет еврейские корни. На это российский министр отметил, что «это абсолютно ничего не значит». Кроме того, в интервью министр коснулся темы национальности лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

«Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит», — подчеркнул он.

Согласно открытым источникам, отец Адольфа Гитлера Алоис родился вне брака и до 1876 года носил фамилию своей матери Шикльгрубер. Через пять лет после рождения ребенка его мать вышла замуж за мельника Иоганна Георга Гитлера. В 1876 году три свидетеля заявили, что умерший в 1857 году Гитлер был отцом Алоиса, что позволило последнему сменить фамилию.

В ходе телефонного разговора Путин также поздравил Беннета и израильский народ с национальным праздником — Днем независимости. Кроме того, была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран.

Также был продолжен обмен мнениями о ситуации на Украине. Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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