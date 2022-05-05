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Украинских нацистов обвинили в геноциде за призыв уничтожать россиян

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не берут в плен российских солдат. «Украинская армия в плен русских солдат не берет... Все понимают, что никого в плен брать не надо. Мы понимаем, что вашу нацию, в принципе, нужно уничтожить», — сказал один из них.

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В Сети уже установили личности мужчин, которые сделали такие заявление. Так, видеообращение записал Алексей С., с ним на ролике отметился Дмитрий К., заявивший, что «кладбище для русских выгодней, чем тюрьма».

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил «Известиям», что данные высказывания являются доказательством геноцида на Украине.

«Это высказывание полностью попадает под определение геноцида, потому что речь идет как раз про уничтожение по национальному, расовому, этническому и языковому признаку», — отметил Шаповалов.

При этом он отметил, что это уже не первый подобный случай.

«Мы помним львовскую актрису, которая снялась в ролике, где она перерезает голову российскому пленному. Мы можем вспомнить реальные кадры издевательств и убийств российских пленных украинскими военнослужащеми и карателями. Это видео можно записать в этот же ряд», — заметил замдиректора Института истории и политики МПГУ.

По его словам, этот сюжет не заметят на Западе.

«Никто не будет заявлять, что здесь есть геноцид. Конечно, канцлер ФРГ Шольц, который говорит, что геноцид в Донбассе — это смешно, ничего не скажет по этому поводу. [Президент США Джо] Байден, который постоянно обвиняет Россию в разных преступлениях, также пройдет мимо этого. Это видео не заметят те западные пропагандисты, которые широким потоком сейчас льют грязь на Россию и Российскую армию», — подчеркнул он.

Ранее, 10 апреля, в Сети появился новый социальный ролик, в котором девушка в украинском народном костюме стоит в поле с серпом в руках. Около нее находится поставленный на колени мужчина. Героиня ролика говорит русофобские высказывания, а затем с улыбкой на лице серпом перерезает мужчине горло.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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