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Еще два земельных участка изымут под Вознесенский тракт в Казани

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В Казани под строительство Вознесенского тракта изымут еще два земельных участка. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в сборнике документов и правовых актов республиканского центра.

Один из участков расположен на улице Бахтизина в поселке Вознесенское. Его площадь составляет 1,2 тыс. кв. м. Помимо земли, будут изъяты находящиеся на ней объекты недвижимости, уточняет ИА «Татар-информ».

Площадь второго участка составляет 2,824 тыс. кв. м. Он принадлежит Казанскому земельному инвестфонду и находится в доверительном управлении у «Капитал-Траст-Инвест».

Об изъятии земель собственников должно оповестить республиканское министерство земельных и имущественных отношений.

Строительство Вознесенского тракта началось в августе 2021 года. Его общая протяженность составит 11,7 км. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и протянется от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга».

В середине апреля сообщалось, что пятую очередь строительства оценили в 4,43 млрд рублей.

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