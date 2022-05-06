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Спрос на земельные участки в России вырос на 12%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спрос на земельные участки в России в I квартале 2022 года увеличился на 12%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

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По данным компании, особенно заметен рост популярности земли в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП): за квартал пользователи искали их почти на четверть чаще, а за год спрос на них составил 10%. Участки под индивидуальное жилищное строительство за квартал также стали востребованнее на 9%.

«Рост спроса на земельные участки может быть связан с тем, что это относительно доступный способ обзавестись загородным имуществом. Сейчас, когда экономическая ситуация на рынке остается неоднозначной, многие не хотят или не могут переплачивать за готовые дома, поэтому решают строить жилье собственными силами», — сказал руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Это позволяет самостоятельно планировать бюджет, архитектуру, сроки возведения, используемые материалы. К примеру, сейчас подорожали импортные строительные и отделочные материалы, но заметно подешевели некоторые виды древесины и металла, добавил он.

Участки под ИЖС остаются самым популярным видом земли: их доля в общей структуре спроса составила 66%. На участки сельхозназначения (СНТ и ДНП) пришелся 31% от общего числа запросов. Менее востребованными были земли для промышленных нужд — 3% спроса населения, рассказали аналитики.

По данным компании, земля под ИЖС за год подорожала на 12%, а за последние три месяца – на 6%, до 46 667 руб./сот. Покупка участка под СНТ и ДНП обходилась в 40 000 руб./сот., что на 14% больше цен прошлого года и на 5% по сравнению с прошлым кварталом. Земли промышленного назначения при этом стали дороже на 22% за год и на 6% за квартал — их средняя цена в I квартале достигла 95 343 руб./сот.

4 мая директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов отметил, что за апрель средняя стоимость квадратного метра в новостройках России показала рекордную месячную динамику за последние 10 лет, увеличившись на 5,2%. По его словам, вторичное жилье за этот же период в крупных городах подорожало в среднем на 2,3%.

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