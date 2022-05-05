Le Monde сообщила о резком подорожании продуктов во Франции

Во Франции из-за роста цен на энергоносители резко подорожали продукты. Об этом в четверг, 5 мая, пишет газета Le Monde.

«Макароны, масло, мука, фарш, кофе, масло, курица, манка... Список продуктов, цены на которые стремительно увеличивается, продолжает расти», — говорится в материале.

Как отмечает эксперт из Института исследований и инноваций Эмили Майер, инфляция продолжает набирать обороты. Так, в апреле она достигла в среднем 3% по продуктам питания против 1,73% в марте.

Отмечается, что из продуктов питания больше всего подорожали макаронные изделия — цены на них выросли на 15,3% за год. Кроме того, на 11,3% за год подорожали замороженные гамбургеры, цена растительного масла выросла на 10%, кофе — на 8,2%, манной крупы — на 7,5%.

4 мая глава отделения дистрибуторов топлива и новых источников энергии в профсоюзе Mobilians Франсис Пусс заявил, что новый рост цен на топливо ожидает французов в случае введения запрета на ввоз российской нефти в страны Евросоюза. Он отметил, что больше всего в ЕС его потребляет не Франция, но без 20% поставок нефти из России стране не обойтись.

23 апреля сообщалось, что на фоне антироссийских санкций стремительно выросла стоимость авиабилетов во Франции. За год цены на авиаперелеты из Франции за границу выросли в среднем на 6,1%, а на перелеты в заморские территории страны — на 13,5%. На фоне усугубляющегося продовольственного кризиса президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении продуктовых чеков для поддержки малоимущих французов.

Экономические проблемы на фоне антироссийских санкций нарастают не только во Франции.

Так, 13 апреля стало известно, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

Страны Запада усугубляют санкции в связи с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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