Туроператоров попросили не продавать путевки на курорт в Соль-Илецк

Администрация курорта «Соленые озера» в Соль-Илецке Оренбургской области попросила приостановить продажу путевок. Это связано с отсутствием информации о том, когда курорт откроется.

Обращение направлено в адрес туристических агентств, собственникам гостиниц и гостиничных домов Соль-Илецкого городского округа.

56orb.ru поясняет, что запрет на посещение озер связан с активизацией процессов карстообразования. Специалисты не могут сообщить сроки стабилизации процессов. Это значит, что точная дата приема гостей остается неизвестной.