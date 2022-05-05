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Порядка 150 тыс. человек пройдут в «Бессмертном полку» в Оренбуржье

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В Оренбургской области в этом году ожидается рекордное количество участников акции «Бессмертный полк». В Оренбурге к акции присоединятся 50 тыс. человек и еще 150 тыс. — по всей Оренбургской области. Об этом рассказал начальник регионального штаба «Бессмертного полка» Александр Патлахов.

Урал56.Ру уточняет, что в 2021 году акция «Бессмертный полк» проходила по всей России в онлайн-формате из-за действовавших COVID-ограничений. В этом году Оренбуржье активно готовится к масштабному празднованию Дня Великой Победы.

В Оренбурге, в частности, в рамках мероприятий, посвященных этому празднику, 8 и 10 мая на площади «Атриум» будет работать кинотеатр под открытым небом. На большом светодиодном экране можно будет бесплатно посмотреть отечественные фильмы. 8 мая покажут картины «Дорога на Берлин» и «Красный призрак». 10 мая вниманию зрителей представят «Крепкий орешек» и «Осень 41-го», уточняет РИА «Оренбуржье».

Всероссийская акция «Бессмертный полк» начнется в Москве 9 мая в 15:00. Сбор участников — в 12:30. Присоединиться можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская». С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 км.

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