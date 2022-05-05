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Опубликованы кадры виллы Шария в Испании

Стало известно, как выглядит вилла Шария в Испании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» публикуют кадры виллы в Испании, в которой живет оппозиционный украинский политик и блогер Анатолий Шарий.

Вилла находится на побережье Средиземного моря в Таррагоне, которая входит в состав автономной области Каталония. Двухэтажный дом расположен на первой линии рядом с пляжем.

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Ранее в этот же день Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Шария. Блогера отпустили под подписку о невыезде. Ждать судебного решения об экстрадиции Шарий будет в Барселоне.

На Украине Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, политик осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Защитой Анатолия Шария будет заниматься адвокат Гонсало Бойе, который также представляет интересы бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона.

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Так, 20 марта Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции «Партия Шария». В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором на минималках.

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