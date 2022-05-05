Последствия непогоды в Удмуртии устраняли 15 ремонтных бригад

В Удмуртии ликвидировали последствия непогоды. Сильный ветер, скорость которого при порывах достигала 18 м/с, в ночь на 5 мая привел к многочисленным авариям на ЛЭП.

В 12 муниципалитетах произошли аварийные отключения электроснабжения. Зафиксированы факты падения деревьев на линии электропередач. Социальные объекты под отключения не попали, пишет udm-info.ru со ссылкой на главу правительства Удмуртии Ярослава Семенова.

В Пирогово Завьяловского района повреждены кровли четырех многоквартирных домов, но системы жизнеобеспечения не нарушены. Пострадала крыша частного дома в Вавоже.

Самый сильный ветер был в Ижевске, Воткинске, Глазове и Дебесах. Аварийные бригады смогли устранить все последствия непогоды уже к 8 часам утра, уточняет ИА «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в Мордовии возбудили уголовное дело по факту падения дерева на ребенка на детской площадке в поселке Зеленая Роща. Девочка качалась на качелях, в это время из-за порывов ветра дерево, растущее рядом с качелями, сломалось и рухнуло на ребенка. Девочка была доставлена в реанимацию.