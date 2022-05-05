Новому жилмассиву дали наименование в Казани

В Казани дали наименование новому жилому массиву в Авиастроительном районе. Соответствующее постановление подписал глава городского исполкома Рустем Гафаров.

Согласно документу, жилмассив получил название «Рассвет». Он расположен недалеко от Дербышкинского леса около федеральной дороги М-7.

Как уточняет InKazan.ru, на сегодняшний день в «Рассвете» не так много построенных домов.

В конце апреля сообщалось, что в Казани на общественное обсуждение вынесли вопрос о засыпке берега реки Казанки. Оно продлится до 27 мая. Жители города смогут выразить свое мнение, придя в здание городского управления архитектуры и градостроительства исполкома.