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Премьер Японии Кисида заявил о новых санкциях в отношении 140 физлиц России

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Япония введет дополнительные санкции против России, в том числе будут заморожены активы 140 физических лиц. Об этом премьер-министр страны Фумио Кисида заявил в четверг, 5 мая, на пресс-конференции по итогам прошедших в Лондоне переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

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По словам главы кабмина, новый пакет состоит из четырех основных направлений.

«Первое — заморозка активов еще примерно 140 физических лиц», — сообщил он.

Также Япония расширяет список российских банков, на которые будут наложены санкционные ограничения. Кроме этого, эмбарго введут на импорт в РФ передовых технологий. Так, вводится запрет на поставки квантовых компьютеров. Будет расширен запрет на поставки продукции российским компаниям, которые связаны с военно-промышленным комплексом (ВПК) РФ, передает НСН.

В этот же день глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что японские власти сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией.

Накануне Москва запретила въезд 63 гражданам Японии. Принятые меры были введены в ответ на наложение Токио персональных санкций против российских граждан, а также за «развязывание беспрецедентной антироссийской кампании и допущения неприемлемой риторики в адрес РФ», передает RT. Запрет на въезд коснулся и лично премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который назвал такой шаг неприемлемым, сообщает телеканал «360».

27 апреля Япония также отложила на неопределенное время безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации на Украине.

12 апреля власти страны утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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