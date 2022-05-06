Эксперты рассказали о выгодных способах инвестирования в меняющихся условиях

В меняющихся условиях направлять значительную часть своих сбережений на валютные спекуляции неразумно — слишком высоки риски. Поэтому сейчас вторая половина 2022 года выглядит как период для снижения в портфеле доли иностранной валюты, а также активов номинированных в ней и увеличения доли рубля, рублевых активов и ряда защитных инструментов вроде золота. Об этом рассказал «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, отвечая на вопрос, куда сейчас лучше вкладывать свободные деньги в размере до 1 млн рублей.

«У граждан, которые поддались эмоциям и в конце февраля или в марте этого года увеличили долю сбережений в иностранной валюте, прежде всего в долларах и евро, будет еще один шанс на безболезненный, а, возможно, даже прибыльный выход из этих позиций во второй половине 2022 года», — рассказал экономист.

Он отметил, что текущее укрепление рубля до максимальных уровней с 2020 года — 66 рублей за доллар США и 70 рублей — за евро — толкает граждан к новым эмоциональным и скоропалительным решениям по продаже приобретенной полтора месяца назад иностранной валюты.

«Но для того чтобы не совершить новую ошибку, сначала необходимо разобраться в текущей ситуации и постараться заглянуть вперед. И тогда станет понятно, что даже в условиях выстроенного ЦБ и правительством России специального защитного режима для российской экономики, есть высокая вероятность ослабления курса рубля к концу 2022 года», — полагает Гойхман.

Причиной такого снижения рубля даже при сохранении защитного экономического режима — запрет на продажу российских активов нерезидентами, ограничения на валютообменные операции — может обернуться сокращением объема валютной выручки, которая в текущих условиях из-за обязательств экспортеров по реализации 80% валютных поступлений на Мосбирже и продажи газа за рубли недружественным странам является главным драйвером укрепления российской нацвалюты, сообщил экономист.

Он добавил, что сокращение валютной выручки может произойти как из-за уменьшения физического объема поставок из России, например, в случае введения эмбарго на поставки нефти в страны Евросоюза. Также это может случиться из-за серьезного снижения цен на черное золото в случае циклического спада в мировой экономике, который судя по сокращению ВВП США в I квартале 2022 года на 1,4% уже начался, считает специалист.

В такой ситуации кабмину и ЦБ придется пойти на ослабление курса рубля для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, отметил он.

«Эта комбинация из ухудшения конъюнктуры рынка энергоносителей и вынужденных послаблений в защитном экономическом режиме может привести курс российской нацвалюты к мартовским минимумам 100–110,00 за доллар США и 115–120 за евро к концу года, но без их обновления», — пояснил эксперт.

В дальнейшем благодаря продаже недружественным странам энергоресурсов за рубли российская национальная валюта из хронически недооцененной начнет превращаться в хронически переоцененную, предположил экономист. Это значит, что ранее действующая оптимальная структура валютной корзины сбережений с 2023 года должна сильно измениться в пользу рубля, сказал он.

Для граждан, активно спекулирующих иностранной валютой, ее доля в сбережениях должна снизиться до 20%, а для граждан с менее активной спекулятивной позицией доля иностранной валюты в сбережениях должна сократиться еще сильнее — до 5–10%, посоветовал Гойхман.

Он отметил, что если инвестор сейчас покупает иностранную валюту не для ее прямого назначения, он должен понимать, что теперь это не инвестиция, а спекуляция с коротким горизонтом, — до шести–восьми месяцев. При этом из-за растущих внутриполитических рисков в США, а также высокой вероятности возвращения ФРС к мягкой монетарной политике для поддержки падающей экономики уже в 2022 году акцент в валютных спекуляциях лучше делать не на доллар, а на евро, швейцарские франки и юани, подчеркнул он.

Специалист советует не торопиться и переформатировать портфель сбережений поэтапно, например, продавать иностранную валюту равными долями на уровнях 85–95–105 за доллар в течение второй половины этого года. По мере выхода из иностранной валюты, особенно после значительного падения цен на нефть, можно будет направить часть сбережений на покупку акций крупных российских компаний, стоимость которых к тому моменту может снизиться еще сильнее. Также можно направить средства на покупку золота в диапазоне $1300–1500 за тройскую унцию с горизонтом роста выше $2500 к 2024 году.

Для остальной части сбережений лучшей гаванью станут рублевые активы с фиксированной доходностью — банковские вклады и облигации федерального займа (ОФЗ).

С ним не согласился партнер Capital Lab Евгений Шатов, который отметил, что покупка ОФЗ теряет свою привлекательность, так как ставки по ним ниже ключевой ставки Центробанка.

Шатов также выразил мнение, что при выборе способа инвестирования многое зависит от того, кто именно обладает деньгами.

«Если нет опыта инвестирования, то лучше воспользоваться депозитом, так как сейчас рынок очень тонкий — ситуация на рынке с небольшим количеством участников, продавцов и покупателей, — отличительной чертой является маленькое число трансакций, цены более волатильны, а активы менее ликвидны. Поэтому потерять средства очень легко», — сказал он.

Если же опыт инвестора есть, можно рассмотреть компании сырьевого сектора, в частности, производителей удобрений, некоторых игроков нефтегазовой отрасли. Однако к выбору инструментов нужно подходить очень тщательно, подчеркнул партнер Capital Lab.

В начале марта курс доллара и евро на Мосбирже превысил 100 рублей, исторический максимум был достигнут 9 марта, когда доллар стоил 120 рублей, а цена евро превысила 127 рублей. Позже на фоне решения президента России о переводе расчетов за газ для недружественных государств в рубли и введение Банком России норматива по обязательной продаже валютной 80% выручки для сырьевых экспортеров рубль начал укрепляться.

4 мая курс европейской и американской валюты снизился до рекордных с начала 2020 года показателей: курс евро упал ниже 70 рублей, доллара — ниже 67 рублей. На следующий день стоимость доллара упала ниже 66 рублей на Мосбирже впервые с марта 2020 года. Курс евро понизился до 69,84 рубля.