«Газпром» направит мощности «Северного потока – 2» на газоснабжение Северо-Запада России

«Газпром» принял решение задействовать мощности сухопутной части «Северного потока – 2» для развития газоснабжения в регионах России. Об этом компания сообщила в четверг, 5 мая, в своем Telegram-канале.

«В связи с тем что в настоящее время морской газопровод «Северный поток – 2» не используется и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона, «Газпром» принял решение задействовать «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что если Германия примет решение запустить газопровод, то в работу может быть включена только одна морская нитка со 100-процентной загрузкой. В компании добавили, что вторая нитка сможет заработать не ранее 2028 года.

Решение об отмене работы проекта «Северный поток – 2» (СП-2), построенного для газоснабжения Европы, в феврале приняли в одностороннем порядке в Германии. 4 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия уже начала закупать газ в обход России, но тем не менее всё еще продолжает получать из Москвы не только газ, но также уголь и нефть. Канцлер также сообщил, что решение об остановке газопровода «Северный поток – 2» было принято своевременно.

Валдис Плявиньш, независимый энергоэксперт, тогда сказал, что заявление Шольца выглядит скорее символическим шагом, поскольку в этом заявлении нет никакой информации ни о поставщиках, ни о количестве закупаемого топлива.

Позднее, 4 мая, премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что созданный для поддержки СП-2 фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией.

Строительство российского газопровода СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он был построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Проект так и не был запущен в эксплуатацию.