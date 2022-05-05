Автобус № 119 в Барнауле изменил схему движения

В Барнауле с 4 мая автобус № 119 изменил схему движения. Вопрос был проработан по поручению главы города Вячеслава Франка, сообщает мэрия.

«С 4 мая маршрут № 119 (ул. Солнечная Поляна – садоводство «Степное-2») изменил схему движения. Теперь маршрут осуществляет заезд к войсковой части 84686, находящейся в поселке Конюхи Центрального района», — цитирует сообщение властей altapress.ru.

Отмечается, что в выходные дни рейсы не выполняются.

В апреле сообщалось, что в Барнауле в связи со строительством сетей водоотведения намерены ограничить движение по улице 42-й Краснознаменной Бригады. Улицу поделят на несколько участков, которые будут перекрывать в разные месяцы.