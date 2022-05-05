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Кремлевские башни открыли для туристов в Астрахани

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Фото: Министерство культуры и туризма Астраханской области
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В Астрахани стали доступны для посещения кремлевские башни. Туристам можно приобрести билеты в Красную, Житную и Пыточную башни. За первые дни мая их уже посетило порядка 3 тыс. человек.

В региональном министерстве туризма «Астрахань-24» рассказали, что стены и соборы кремля помнят бунт под предводительством Степана Разина, восстание астраханских стрельцов в 1705–1706 годах, персидский поход Петра I в 1722 году. Крепость в разные годы посещали императоры Петр I и Александр II, писатели Тарас Шевченко и Александр Дюма, видные деятели Русской православной церкви.

Красная башня в свое время была главным командным пунктом обороны города — она находилась на самом высоком месте и выходила к Волге. С Житной башней связано существование Житного двора, восстание Степана Разина, расположение рядом стрелецких дворов. В Пыточной башне можно увидеть «Судную палату», выставки «Из истории телесных наказаний на Руси», «Смуты и народные восстания в крае».

Экспозиции Порохового погреба и здания Гауптвахты также продолжают работать.

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