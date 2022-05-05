РЕН ТВ покажет бой легенды бокса Мейвезера и Дона Мура

Телеканал РЕН ТВ 14 мая в 22:00 покажет бой американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура, который пройдет в рамках турнира Global Titans в Дубае. Мероприятие состоится на вертолетной площадке небоскреба «Бурдж-эль-Араб» Джумейра.

Мейвезер заявил, что его поединок с Муром будет «взрывным действом».

«Дон, он идет драться, и я тоже драться иду. Восемь раундов, от начала и до конца», — сказал спортсмен.

На счету 45-летнего Мейвезера 50 боев и 50 побед, его 42-летний соперник провел 19 боев, в 18 из которых стал победителем. Поражений у него не было, лишь один раз поединок закончился ничьей.

В соглавном бою встретятся бразильцы Андерсон Сильва и Бруно Мачадо.

Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.