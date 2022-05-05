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В Турции в результате ДТП с грузовиком и автобусом погиб один человек

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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На западе Турции, в Бурсе, грузовик врезался в пассажирский автобус. Один человек погиб, шестеро получили ранения. Об этом в четверг, 5 мая, сообщает A Haber.

По информации телеканала, авария произошла около 16:00 (совпадает с мск) возле виадука Демирташ автомагистрали Бурса–Анкара. Виновником ДТП стал водитель грузовика с номерным знаком 16 JZD, который врезался в ехавший впереди него пассажирский автобус (24 ZSZ). Мужчина бросил транспортное средство и скрылся с места преступления. Его личность, а также личность погибшего пока не установили.

На место аварии прибыли автомобили скорой помощи, пожарные машины бригада AFAD (ведомство, аналогичное российскому МЧС), а также полиция. По факту происшествия ведется расследование.

Ранее, 18 марта, на трассе Кадирли–Адана Гаджибейли Махаллеси недалеко от провинции Адана в Турции автобус попал в ДТП. Пострадали 23 человека. Сообщалось, что водитель потерял управление и автобус перевернулся.

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