Инвалидам Подмосковья напомнили о доступных мерах поддержки

Инвалидам в Московской области рассказали о доступных мерах поддержки. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в 2022 году в регионе вложат еще 430 млн рублей в создание комфортной среды для инвалидов.

Брынцалов указал, что в регионе для людей с ограниченными возможностями действуют льготы и выплаты. Кроме того, инвалиды получают технические средства реабилитации, отмечает телеканал «360».

Так, инвалидам доступны бесплатные путевки в санатории, компенсация расходов на ЖКУ, ежемесячная выплата, пенсия, компенсация по ОСАГО.

Помимо этого, в список мер поддержки входит и обеспечение техническими средствами реабилитации, жилыми помещениями, ежегодная компенсация расходов на собак-проводников, первоочередное предоставление земельных участков.

Также людей с ограниченными возможностями обеспечивают специальными телефонными аппаратами и бытовыми приборами.

5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалидов.

В конце апреля министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания рабочей группы по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества рассказала, что в 2021 году посещаемость российских культурных учреждений людьми с инвалидностью увеличилась на 60%, в частности, кинотеатров — более чем на 40%, библиотек — на 25%, музеев — на 10%, сообщает агентство городских новостей «Москва».

6 апреля кабинет министров утвердил новые правила для установления и подтверждения инвалидности в России. Так, с 1 июля 2022 года гражданам дадут возможность самостоятельно выбрать формат прохождения медико-социальной экспертизы. Возможны два варианта: очный, при личном присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают в бюро медико-социальной экспертизы с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

4 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что теперь пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически, для этого не потребуется подавать заявления, выплаты начнутся сразу после оформления документов.