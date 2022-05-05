Ульяновские детские лагеря получат дополнительно 7 млн рублей

В Ульяновской области идет активная подготовка к летней детской оздоровительной кампании. Из регионального бюджета дополнительно будет выделено 7 млн рублей на питание в детских лагерях. Решение принято из-за роста цен на продукты.

Одной из основных задач является оснащение сигнализацией всех лагерей. Глава регионального минпросвещения Наталья Семенова рассказала, что ЧОПы будут охранять 23 лагеря. В нескольких лагерях это будут делать сторожи. Министр рекомендует также заменить их на сотрудников частных охранных предприятий, пишет ulpravda.ru.

Также остается несколько лагерей, где пока нет медицинских работников. Сейчас кадры на эти позиции подбираются, заверили в штабе губернатора Алексея Русских.

До 25 мая все лагеря должна принять комиссия. Все замечания к этому времени должны быть устранены.