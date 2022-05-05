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Moderna направила заявку для одобрения вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет

Moderna подала заявку на использование вакцины от коронавируса для детей младше пяти лет
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Американская компания Moderna направила заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для одобрения вакцины от коронавируса для детей в возрасте до пяти лет. Об этом в четверг, 5 мая, на брифинге рассказал глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

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«Мы начали оценку заявки компании Moderna для использования вакцины Spikevax среди детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет», — заявил он.

Кавалери также отметил, что это первая направленная заявка на применение вакцины для детей такого возраста.

Сейчас вакцина Spikevax, которая производится компанией Moderna, одобрена для первого этапа вакцинации от коронавируса взрослых и детей с шести лет и как бустер для совершеннолетних.

26 апреля американская фармацевтическая компания Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech направила запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на одобрение для экстренного применения бустерной дозы своей вакцины против коронавируса среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.

6 января сообщалось, что федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовали применение бустерных прививок против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Ранее рекомендации по ревакцинации касались только подростков 16–17 лет. Такой вывод центры США сделали после введения более 25 млн доз вакцины подросткам.

8 февраля директор Центра имени Гамалеи сообщил, что при вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет «Спутником М» побочных эффектов не наблюдается. Ученый подчеркнул, что регионы начали запрашивать дополнительные дозы для вакцинации несовершеннолетних.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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