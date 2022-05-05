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Климатолог рассказал о погоде летом в Москве

Климатолог рассказал, ожидает ли Москву холодное лето
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок 5 мая рассказал, каким будет лето в Москве.

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«Лето, конечно, наверняка будет в районе средних многолетних значений. С колебаниями в ту или иную сторону. Будут и теплые периоды, жаркие периоды, будут, естественно, и прохладные периоды. Будут сухие периоды, но, скорее всего, чаще будут влажные периоды», — сказал он в беседе с «Москвой 24».

Эксперт отметил, что температура в первый летний месяц ожидается выше нормы.

Ранее в этот день заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в Москве из-за погодных условий продлили отопительный сезон.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о потеплении в Москве 6 мая, когда температура воздуха достигнет отметки +13...+18 градусов. При этом, по его словам, в выходные температура воздуха не будет стабильной. В субботу вернется облачная погода с прояснениями и незначительными осадками и значение термометра будет колебаться в пределах +13...+14 градусов. В воскресенье, 8 мая, поднимется до +18.

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