Асфальт начали укладывать на улице Мира в Брянске

В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Мира. Подрядчик уже приступил к укладке асфальта, сообщает 5 мая NASHBRYANSK.RU.

По данным издания, сейчас дорожники ремонтируют отрезок от улицы Клинцовской до Молодой Гвардии. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчиком выступает «Брянское ППЖТ».

В марте сообщалось, что в Брянске на этот год запланирован ремонт восьми автомобильных дорог, которые ведут к медицинским учреждениям. В частности, продолжатся работы на проспекте Станке Димитрова на участке от улицы Пересвета до улицы Фокина. Там расположена областная стоматологическая поликлиника. Протяженность объекта превышает 1,5 км.