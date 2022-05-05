Асфальт начали укладывать на улице Мира в Брянске
В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Мира. Подрядчик уже приступил к укладке асфальта, сообщает 5 мая NASHBRYANSK.RU.
По данным издания, сейчас дорожники ремонтируют отрезок от улицы Клинцовской до Молодой Гвардии. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подрядчиком выступает «Брянское ППЖТ».
В марте сообщалось, что в Брянске на этот год запланирован ремонт восьми автомобильных дорог, которые ведут к медицинским учреждениям. В частности, продолжатся работы на проспекте Станке Димитрова на участке от улицы Пересвета до улицы Фокина. Там расположена областная стоматологическая поликлиника. Протяженность объекта превышает 1,5 км.