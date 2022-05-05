Более 200 пожаров произошло в Тамбовской области за неделю

На территории Тамбовской области за прошедшую неделю и праздничные дни произошло 209 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате возгораний погибли два человека, еще двое получили травмы. 52 человека были эвакуированы.

Один из трагических случаев произошел 1 мая в селе Рахманино Петровского района. На улице Земляная полностью сгорел кирпичный дом. Погиб 33-летний мужчина. Вечером следующего дня на пожаре в селе Покрово-Васильевка Сосновского района погиб 57-летний мужчина.

Природных пожаров в регионе не зафиксировано, отмечает ИА «ОнлайТамбов.ру».