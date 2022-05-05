Италия поставит Киеву системы ПВО и противотанковое оружие

Италия продолжит оказывать военную помощь Украине, в том числе поставляя ей системы противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковое оружие. Об этом министр обороны республики Лоренцо Гуэрини сообщил в четверг, 5 мая, передает газета Il Fatto Quotidiano.

«На основании закона и развития ситуации «на земле» Италия продолжит поддерживать Украину в ее оборонительных целях от России, в том числе поставками оружия», — заявил он на совместном заседании комиссий по обороне сената и палаты депутатов.

В частности, республика намерена продолжать поставлять Киеву противотанковое вооружение, системы ПВО ближнего радиуса, минометы, артиллерийские снаряды, системы связи, средства индивидуальной защиты и наборы для выживания.

Он добавил, что итальянское правительство разработало два межведомственных декрета, которые определили тип и количество военной техники и средств для обеспечения и укрепления оборонительных усилий Украины.

Ранее, 7 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Италии заняло неприличную позицию в вопросе антироссийских санкций. По ее словам, Италия забыла, что в разгар пандемии она подверглась остракизму в Европе и Россия была одной из первых стран, которая протянула ей руку помощи.

Страны Запада начали активно вооружать Украину и вводить санкции против России на фоне проводимой Москвой военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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