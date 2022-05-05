Ограничения на ловлю рыбы ввели на реке в Коми

В Коми на реке Мезени ввели временные ограничения на ловлю рыбы. Это сделано по просьбе жителей Удорского района. Ограничения будут действовать в течение четырех лет.

ИА «Комиинформ» со ссылкой на республиканское министерство природы пишет, что ограничения действуют только в пределах заказника Удорский и только в период нереста. Они не распространяются на сбор ягод и грибов, а также на все виды охоты.

Жители Удорского района обратились в ведомство три года назад. Они рассказали, что в реке Мезени резко уменьшилось количество рыбы, и попросили принять меры.

Специалисты Института биологии научного центра Уральского отделения РАН провели ихтиологические исследования и выяснили, что снижение численности основных популяций промысловых видов рыб этой реки объясняется активным, в том числе незаконным, рыболовством.

В 2022 году нерест рыб ожидается в периоды с 10 апреля по 30 мая и с 1 сентября по 30 октября. С 2023 года ограничения будут действовать с 15 марта по 30 мая и с 1 сентября по 30 октября.

В районе действия временных ограничений вводится запрет на любительское и спортивное рыболовство. Также запрещен проезд по реке Мезени и ее притокам в границах заказника на любом виде наземного и водного транспорта и всех плавучих объектах.

В минприроды Коми полагают, что эти ограничения позволят сохранить видовой состав рыб в бассейне верхнего течения реки Мезени. Кроме того, за этот период должны создаться условия для воспроизводства атлантического лосося, сига и хариуса в период весеннего и осеннего нереста.