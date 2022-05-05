Лукашенко прокомментировал ход российской спецоперации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что российская специальная операция в Донбассе затянулась. Об этом он заявил в интервью Associated Press 5 мая.

При этом белорусский лидер отметил, что он «не настолько погружен в эту проблему», чтобы рассуждать о ходе боевых действий Вооруженных сил РФ на Украине.

«Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась», — сказал Лукашенко.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили по телефону ход спецоперации. В рамках беседы «было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов Российской Федерации и Республики Беларусь».

3 мая президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в контексте спецоперации. По итогам разговора главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.

12 апреля Путин сказал, что российские Воздушно-космические силы в ходе спецоперации по защите Донбасса действуют мужественно, эффективно и результативно. Он также выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты. Глава государства назвал благородными задачи, поставленные перед российскими военными.

15 марта Лавров заявил, что Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводили военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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