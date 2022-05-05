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В Мариуполе заработала госавтоинспекция МВД ДНР

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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В Мариуполе заработала госавтоинспекция МВД Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 5 мая, сообщает штаб территориальной обороны республики.

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«В Мариуполе заработал первый отдел Государственной автоинспекции МВД ДНР. Отдел ГАИ приступил к работе по адресу: ул. Макара Мазая, 16», — говорится в Telegram-канале штаба.

Сотрудники отдела предоставляют правовую поддержку участникам дорожного движения и консультируют население освобожденных территорий о порядке эксплуатации транспортных средств.

Жители города стараются вернуться к привычной жизни. Так, 29 апреля корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, что в Мариуполе после освобождения города открылся первый супермаркет. Как пояснила сотрудница магазина, ассортимент пока неполный, но он будет пополняться каждый день.

За день до этого стало известно, что Минстрой РФ рассматривает вопрос помощи в восстановлении Мариуполя. Глава ведомства Ирек Файзуллин уточнил, что на данный момент этот вопрос находится на стадии «не намерения, а обследования».

26 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что с началом восстановления мирной жизни в Мариуполе местные рыбаки вновь вышли на пляж. В тот же день корреспондент рассказал о том, как жители Мариуполя и приезжающие в город волонтеры своими силами пытаются вернуть городу человеческий облик. По его словам, улицы города стали чище, мусор и обломки теперь не застилают беспорядочно дороги, а лежат, собранные в кучи по обочинам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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