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Лавров и Макей обсудили ход спецоперации по защите Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудили по телефону ход спецоперации по защите Донбасса. Об этом в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили 5 мая.

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«Министры обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, обсудили ход специальной военной операции на Украине. Было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов Российской Федерации и Республики Беларусь», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также главы МИДов обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о ходе спецоперации. По его словам, он недостаточно осведомлен, чтобы делать выводы о том, идет она по плану или, как он ощущает, затягивается.

До этого, 3 мая, президент России Владимир Путин и Лукашенко провели переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в контексте спецоперации РФ по защите Донбасса. По итогам разговора главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.

17 марта Лукашенко сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский не заключит с российским лидером мирный договор, то потом будет вынужден капитулировать.

15 марта Лукашенко отметил, что белорусские военные не участвуют в конфликте на Украине, объяснив это тем, что им «там делать нечего» и их «туда не зовут». В то же время своей задачей он назвал недопущение нападения с тыла на продвигающиеся российские войска.

До этого, 4 марта, Лукашенко заявил, что Запад пытается втянуть Белоруссию в события на Украине, чтобы «оголить» границы страны.

1 марта белорусский лидер подчеркнул, что российские военные проводят операцию с хирургической точностью, чтобы не пострадало мирное население.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводили военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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