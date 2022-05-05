Отопительный сезон завершится в Томске после праздников

В Томске намерены завершить отопительный сезон после майских праздников. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии в четверг, 5 мая.

«Заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Руслан Абасов подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в Томске 12 мая. Жилищным организациям и ресурсоснабжающим компаниям рекомендовано с этого дня начать отключать отопление», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет РИА «Томск», к будущему отопительному сезону коммунальщики подготовят более 700 км сетей. Около 3 км планируется капитально отремонтировать. В частности, на реконструкцию теплосетей на улице Елизаровых, 53, выделят 100 млн рублей.

В прошлом году отопление в домах томичей начали отключать с 11 мая, в 2020-м — с 24 апреля. В 2019 году сезон завершился 8 мая.