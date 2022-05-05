Связанные с ВОВ дороги отремонтируют в Подмосковье

В Московской области к концу 2022 года отремонтируют дороги, связанные с событиями и именами героев Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Так, специалисты за сезон приведут в порядок дороги Можайска, Волоколамска, Каширы, Подольска, Раменского и Солнечногорска.

«В течение ремонтного сезона в шести округах Подмосковья отремонтируют около 12 километров региональных дорог, связанных с событиями и именами героев войны», — приводит телеканал «360» слова министра транспорта региона Алексея Гержика.

После ремонта проезд станет комфортнее более чем для 500 тыс. жителей Подмосковья. Так, в Волоколамске отремонтируют дорогу Львово–Васильевское. В Кашире обновят одну из центральных улиц — Гвардейскую. На улице 20 Января в Можайске заменят асфальт — от кругового движения до улицы Мира. В Подольске отремонтируют два километра улицы Победы — на участке от улица Ленина до улицы Суворова.

Ремонт на участке от улицы Десантной до улицы Новой проведут в Раменском городском округе. В Солнечногорске отремонтируют дорогу Горетовка–Общественник, от Пятницкого шоссе до деревни Общественник.

В ведомстве добавили, что в 2022 году ремонтные работы на региональных дорогах выполнят силами 21 производственного комплекса ГБУ МО «Мосавтодор», при этом в работах единовременно задействуют более 660 дорожных рабочих и 700 единиц техники. Завершить ремонтный сезон запланировано осенью, пишет агентство городских новостей «Москва».

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что из федерального бюджета на строительство и реконструкцию федеральных и региональных дорог в России дополнительно будет выделено более 160 млрд рублей.

Как отмечает НСН, меры поддержки будут направлены в Белгородскую, Кемеровскую, Московскую и Ярославскую области, а также в Татарстан, Приморский край и Ненецкий автономный округ. По мнению Мишустина, качественная дорожная инфраструктура способствует развитию экономики во всех субъектах РФ и транспортной связанности регионов.

В конце апреля ремонт дорог стартовал в 13 городских округах Московской области. Речь идет о ремонте региональных дорог на 15 объектах в 13 кругах области, в том числе в Одинцово, Люберцах, Клине, Воскресенске, Егорьевске, а также в Ленинском, Дмитровском и Богородском городских округах.