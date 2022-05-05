Прокуроры начали проверку после плавания детей по Волге на холодильнике

В Твери прокуратура проводит проверку по факту попытки местных подростков переплыть Волгу на старом холодильнике. Инцидент произошел на Мигаловской набережной 3 мая.

Информация о случившемся появилась в соцсетях. Очевидцы сообщали, что на набережной подростки притащили с помойки холодильник и пытаются устроить на нем сплав по реке как на байдарке. Один из детей уже окунулся в воду. Холодильник из воды ребята достали только после того, как прохожие пригрозили вызвать полицию, пишут «Тверские ведомости».

Прокуратура по результатам проверки даст оценку действиям законных представителей несовершеннолетних и органов профилактики.