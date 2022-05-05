Цены на газ в США достигли максимума за десять лет

Цены на газ в США достигли самого высокого уровня за более чем десятилетие, а Европа и Азия готовы платить больше за поставки из Америки. Об этом сообщает в четверг, 5 мая, Financial Times.

Стоимость газа в США 5 мая достигла $8,68 за миллион британских термических единиц (примерно $310 за тыс. куб. м, речь о контрактах с поставкой в августе). При этом в США газ еще значительно дешевле, чем в Европе, где цены 5 мая достигали $1188 за тыс. куб. м.

Скачок цен в США издание объясняет ростом спроса на голубое топливо в странах Европы, которая пытается отказаться от российского газа.

С начала марта спрос составляет порядка 350 млн куб. м в сутки — это число на 17% больше, чем в прошлом году, и примерно равно суточному уровню потребления в американском коммунальном секторе.

Отмечается, что производители сланцевого газа, чей стремительный рост в 2010-х годах привел к снижению цен и сделал жизнеспособными проекты по экспорту сжиженного природного газа в США, также не спешат наращивать производство в ответ на скачок рынка.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа» после приостановки прямых поставок.

Запад усилил санкционное давление на Россию в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. Так, 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Кроме того, санкции коснулись сферы высоких технологий и энергетики.

В качестве одной из ответных мер президент России Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам, в том числе всем членам ЕС, в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.