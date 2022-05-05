WP назвала головной болью для Байдена приглашение Путина на G20

Решение пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии ставит американского лидера Джо Байдена в сложное положение, пишет газета The Washington Post 4 мая.

Автор отмечает, что попытки США выставить Россию в качестве мирового изгоя провалились, так как не все партнеры Вашингтона готовы отвернуться от Москвы. И это стало настоящей головной болью для американского лидера Джо Байдена.

«Теперь перед ним стоит дилемма: участвовать ли в саммите G20, на котором может присутствовать Владимир Путин, или США вообще будут бойкотировать саммит, уступив одно из главных международных мероприятий России и Китаю», — отмечается в материале.

Издание предполагает, что Белый дом может сделать так, чтобы Путин и Байден практически не пересекались на саммите. Однако групповой снимок мировых лидеров на G20 делается всегда. К тому же на саммите могут быть неловкие и незапланированные встречи, резюмируется в статье.

Газета также замечает, что Байден просто не может позволить себе пропустить такое важное мероприятие в Азии, поскольку последствия пандемии COVID-19 до сих пор отражаются на мировой торговле, а инфляция стала общей проблемой многих государств.

Ранее, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20, хозяйкой которого в этом году будет его страна. Отмечалось, что такое приглашение было сделано и президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то что Украина не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что для украинского лидера это «честь, которой он недостоин». А приглашение обоих президентов Путина и Зеленского в разы подогревает интерес к саммиту G20.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

В марте посол России в Джакарте Людмила Воробьева заявила о планах Путина посетить саммит G20. Cемнадцатая встреча глав государств «группы двадцати» пройдет с 15 по 16 ноября 2022 года на острове Бали.