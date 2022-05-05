Прямой эфир

WP назвала головной болью для Байдена приглашение Путина на G20

0
Фото: REUTERS/Mast Irham
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии ставит американского лидера Джо Байдена в сложное положение, пишет газета The Washington Post 4 мая.

Признание — золото: к чему Владимир Путин призвал коллег по G20
На саммите президент РФ говорил о признании сертификатов, Сергей Лавров встретился с коллегой из Китая, а премьер Италии сетовал на несправедливость

Автор отмечает, что попытки США выставить Россию в качестве мирового изгоя провалились, так как не все партнеры Вашингтона готовы отвернуться от Москвы. И это стало настоящей головной болью для американского лидера Джо Байдена.

«Теперь перед ним стоит дилемма: участвовать ли в саммите G20, на котором может присутствовать Владимир Путин, или США вообще будут бойкотировать саммит, уступив одно из главных международных мероприятий России и Китаю», — отмечается в материале.

Издание предполагает, что Белый дом может сделать так, чтобы Путин и Байден практически не пересекались на саммите. Однако групповой снимок мировых лидеров на G20 делается всегда. К тому же на саммите могут быть неловкие и незапланированные встречи, резюмируется в статье.

Газета также замечает, что Байден просто не может позволить себе пропустить такое важное мероприятие в Азии, поскольку последствия пандемии COVID-19 до сих пор отражаются на мировой торговле, а инфляция стала общей проблемой многих государств.

Ранее, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20, хозяйкой которого в этом году будет его страна. Отмечалось, что такое приглашение было сделано и президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то что Украина не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что для украинского лидера это «честь, которой он недостоин». А приглашение обоих президентов Путина и Зеленского в разы подогревает интерес к саммиту G20.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

В марте посол России в Джакарте Людмила Воробьева заявила о планах Путина посетить саммит G20. Cемнадцатая встреча глав государств «группы двадцати» пройдет с 15 по 16 ноября 2022 года на острове Бали.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022