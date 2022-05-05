Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Миробивир» для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат для лечения коронавируса «Миробивир» от российской фармацевтической компании «Фармасинтез». Это следует из данных государственного реестра лекарственных средств 5 мая.

«Торговое наименование лекарственного препарата: «Миробивир». Дата государственной регистрации: 04.05.2022», — говорится в документе.

Показанием к применению препарата является лечение COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых.

20 апреля ведомство зарегистрировало препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе нирматрелвира и ритонавира — «Скайвир». 5 апреля Минздрав зарегистрировал препарат на основе молнупиравира.

3 февраля сообщалось, что Минздрав зарегистрировал препарат. Медикамент будет выпускаться в виде капсул.

В конце декабря 2021 года был зарегистрирован препарат от коронавируса «Мир-19». В ходе клинических исследований были доказаны безопасность и эффективность лекарства. При изучении эффективности препарат исследовался в стационаре в «красной зоне» у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19. Медикамент предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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