Около 8 млн рублей направят на реставрацию памятника Петру I в Архангельске

Власти Архангельска объявили о поиске подрядчика на реставрацию памятника Петру I. Обновление монумента запланировано к 350-летию императора.

Как сообщает ИА FlashNord, сейчас ограждение памятника находится в аварийном состоянии. На самой скульптуре заметны следы коррозии, а бетонная плита частично разрушена.

На реставрацию выделено около 8 млн рублей. Завершить работы планируется в декабре 2022 года. Известно, что в проект также включено освещение монумента.

Памятник Петру I в Архангельске является объектом культурного наследия федерального значения и находится на государственной охране.