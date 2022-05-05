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Аналитик прокомментировал повышение стоимости нефти марки Brent

Аналитик Пасечник прокомментировал повышение стоимости нефти марки Brent
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник прокомментировал в четверг, 5 мая, данные, согласно которым стоимость нефти марки Brent поднялась выше $112 за баррель впервые с 19 апреля.

Нефтяная игра: что будет в шестом пакете санкций ЕС
И как возможное эмбарго против энергоресурсов РФ может повлиять на российскую и мировую экономику

По словам эксперта, цены реагируют на информационные поводы.

«Обсуждение в ЕС эмбарго на российскую нефть — в каком это будет виде и так далее. Риск дефицита растет, а дефицит разгоняет цены», — отметил аналитик в беседе с RT.

При этом Пасечник считает, что происходящее со стоимостью нефти является «нормальной ценовой ситуацией».

Ранее цена нефти Brent превысила $112 за баррель. Последний раз стоимость достигала $112 за баррель 19 апреля, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее в четверг постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов сообщил, что странам Евросоюза легче заменить нефть из России, чем газ. При этом он отметил, что нефть на летний период в Европе найдут, однако зимой эта проблема станет острее, передает НСН.

В этот же день министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что восточная часть ФРГ может столкнуться с дефицитом бензина из-за эмбарго на нефть из России, сообщает телеканал «Звезда».

Как сообщала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 4 мая, Европейская комиссия (ЕК) готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации. Предлагается запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов.

В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что отказ от российской нефти приведет экономику Европы к разрухе и стагнации. Эмбарго на импорт нефти не повлияет на РФ, государство будет поставлять энергоресурс другим рынкам, заверил парламентарий.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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