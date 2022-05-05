Адвокат оценила вероятность экстрадиции Шария

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в четверг, 5 мая, рассказала «Известиям» о ближайшей судьбе оппозиционного украинского политика и блогера Анатолия Шария.

По мнению юриста, имея статус беженца в Литве, который был прекращен из-за нежелания Вильнюса вступать в конфронтацию с Киевом, Шарий понадеялся на защиту со стороны законодательства Евросоюза, согласно которому выдача беженцев запрещается.

«Стоит обратить внимание, что киевские власти, комментируя задержание Шария, заявили, что это запланированная акция, в которой было задействовано множество структур. Европейское законодательство попирается, запрос на экстрадицию уже направлен, он будет рассматриваться испанским судом. Я думаю, что он не пойдет в разрез с Евросоюзом и примет положительное решение об экстрадиции Шария на Украину», — отметила Ярмуш.

Адвокат подчеркнула, что сегодня политические оппоненты Киева становятся «разменной монетой и предметом для торга», и это показатель того, что на Украине сегодня господствуют пиратские законы.



«Шарий попадет в логово, где законы не писаны, там закон военного времени, его просто поставят к стенке и запытают до полусмерти», — подчеркнула она.

Действующий адвокат коллегии Мадрида, президент Ассоциации русскоговорящих юристов Испании Олег Губарев, в свою очередь, рассказал, что вопрос экстрадиции регулируется испанским законом от 1985 года «Об экстрадиции в другие государства», согласно которому в экстрадиции может быть отказано в случае, если человек преследуется по политическим мотивам или по причинам возможного применения пыток или нечеловеческого обращения в принимающей.

«Естественно, аргументация должна быть документирована, и последнее слово за испанским правосудием. Но для меня очевидно, что это дело из тех, за которое можно побороться», — подчеркнул Губарев.

Ранее в этот же день СБУ сообщила, что 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Шария. Блогера отпустили под подписку о невыезде. Ждать судебного решения об экстрадиции Шарий будет в Барселоне.

Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Как ожидается, 5 мая Анатолий Шарий предстанет перед Национальным высшим судом, судьей назначен Хосе Луис Калама. Защитой Анатолия Шария будет заниматься адвокат Гонсало Бойе, который также представляет интересы бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона.

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Так, 20 марта Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции «Партия Шария». В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором на минималках.