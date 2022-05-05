Spiegel заявил об угрозах ЕС партнерам РФ санкциями из-за краха эмбарго на нефть

Евросоюз (ЕС) угрожает ввести санкции в отношении государств и компаний, которые поддерживают партнерские отношения с Москвой, тем самым подрывая запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу. Об этом в четверг, 5 мая, сообщает немецкое издание Spiegel.

«Западу нужно убедительно пригрозить вторичными санкциями тем участникам рынка, которые дадут России возможность обойти эмбарго. <…> Но пока у идеи запретить российскую нефть откровенно слабые перспективы», — говорится в материале.

Эксперты, которых опросили журналисты, считают, что у России будет достаточно времени для того, чтобы найти новый рынок в случае введения постепенного эмбарго на импорт. Российскую нефть, в частности, транспортируют на танкерах, следовательно, на переход на поставки сырья новым клиентам не уйдет много времени.

Специалисты также заверили, что эмбарго может поспособствовать росту цен на нефть по причине «ощущения нехватки ресурсов на мировом рынке». В этом случае у компаний России будет возможность предоставления новым партнерам скидки, но не в ущерб себе.

4 мая сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) готовится представить новый, уже шестой по счету пакет санкций против Российской Федерации. Предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России. В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что отказ от российской нефти приведет экономику Европы к разрухе и стагнации. Эмбарго на импорт нефти не повлияет на РФ, государство будет поставлять энергоресурс другим рынкам, заверил парламентарий.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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