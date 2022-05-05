Две ледовые переправы закрыли на территории Якутии

Две ледовые переправы закрыли в Верхнеколымском и Жиганском районах Якутии. В регионе остался только один проезд по льду.

В соответствии с приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства республики с 4 мая остановлена эксплуатация переправы Зырянка–Затон по реке Ясачной и п. Жиганск – Аэропорт по реке Стрекаловка. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. Транспорт массой до 20 т пока может проехать по переправе Оленек–Харыялах по реке Оленек в Оленекском районе.

Перевозка пассажиров по маршруту Якутск – Нижний Бестях после закрытия переправы осуществляется судном на воздушной подушке.

Жителям региона напоминают, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасность водителя и пассажиров. За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность.