Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру
Национальная полиция Испании в четверг, 5 мая, подтвердила данные Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании украинского блогера Анатолия Шария. Арест произошел на основании международного ордера. Об этом сообщило издание elDiario.
Шария обвиняют в нарушении двух статей Уголовного кодекса Украины: № 111 («Предательство») и 161 («Нарушение принципа равенства граждан по признаку расы, национальности, вероисповедания, инвалидности и др.»).
По версии следствия, Шарий осуществлял незаконную деятельность с целью подрыва безопасности Украины в информационной среде.
«Доказательства следствия подтверждаются серией экспертных исследований, которые установили, что интервью и выступления Шария содержат доказательства его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году он был объявлен подозреваемым», — добавили в издании, отметив, что на родине блогеру грозит до 15 лет тюремного заключения.
Позднее в этот же день бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции. При этом издание «Украина Сегодня» в Telegram сообщило, что ожидается экстрадиция блогера.
Политолог Марат Баширов поделился с «Известиями» мнением, что Шарий вряд ли будет экстрадирован на родину. Баширов пояснил, что блогер имеет статус беженца, а значит, перед экстрадицией испанские власти будут вынуждены провести судебный процесс, в ходе которого украинская сторона должна будет доказать, что он совершил преступления.
До этого сообщалось, что еще 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Шария. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.
Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.
20 марта Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции Партии Шария. В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором на минималках.
Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик.