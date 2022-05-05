Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру

Национальная полиция Испании в четверг, 5 мая, подтвердила данные Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании украинского блогера Анатолия Шария. Арест произошел на основании международного ордера. Об этом сообщило издание elDiario.

Шария обвиняют в нарушении двух статей Уголовного кодекса Украины: № 111 («Предательство») и 161 («Нарушение принципа равенства граждан по признаку расы, национальности, вероисповедания, инвалидности и др.»).

По версии следствия, Шарий осуществлял незаконную деятельность с целью подрыва безопасности Украины в информационной среде.

«Доказательства следствия подтверждаются серией экспертных исследований, которые установили, что интервью и выступления Шария содержат доказательства его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году он был объявлен подозреваемым», — добавили в издании, отметив, что на родине блогеру грозит до 15 лет тюремного заключения.

Позднее в этот же день бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции. При этом издание «Украина Сегодня» в Telegram сообщило, что ожидается экстрадиция блогера.

Политолог Марат Баширов поделился с «Известиями» мнением, что Шарий вряд ли будет экстрадирован на родину. Баширов пояснил, что блогер имеет статус беженца, а значит, перед экстрадицией испанские власти будут вынуждены провести судебный процесс, в ходе которого украинская сторона должна будет доказать, что он совершил преступления.

До этого сообщалось, что еще 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Шария. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

20 марта Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции Партии Шария. В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором на минималках.

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик.