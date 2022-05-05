Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Иркутской области

МЧС предупреждает о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов в Иркутской области с 6 по 8 мая. Жителей региона просят соблюдать осторожность и ограничить пребывание в лесах.

Согласно прогнозам, 6 мая в регионе ветер усилится до 15–18 м/с. Об этом пишет ИА IrkutskMedia. В разных районах ожидается IV и V классы пожароопасности. Особый противопожарный режим действует на территориях 21 района, а также в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Свирске, Саянске, Зиме и Тулуне.

По последним данным, Приангарье занимает четвертое место в стране по площадям возгораний. На утро 5 мая в регионе действовало два пожара общей площадью свыше 1,2 тыс. га.

С 28 апреля в Курганской области действует крупный лесной пожар вблизи поселка Чистопрудный. В тушении задействовали более 1 тыс. человек и около 200 единиц техники. Спасателям удалось предотвратить угрозу возможного распространения огня более чем на 500 домов.