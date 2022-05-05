Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, в результате которого повреждено множество жилых домов. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела повреждения получили целый ряд многоквартирных домов в микрорайоне Зорька, по улице Школьной и Орджоникидзе. Под удар попали и десятки частных жилых домов <...> В результате обстрела все дома остались без остекления, разбиты кровля и разрушены стены», — сообщает штаб теробороны республики в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что украинские снаряды повредили и медицинские учреждения в Ясиноватой по улицам Молодежная и Школьная. О пострадавших не уточняется.

Так, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР зафиксировали 5 мая по Ясиноватой два обстрела украинскими войсками. Первый был зафиксирован в 15:18 (совпадает с мск), тогда ВСУ выпустили 3 ракеты из БМ-21 «Град». Спустя почти через 10 минут, в 15:27, украинские войска выпустили еще 5 ракет.

Днем ранее, 4 мая, украинские военные снова обстреляли Ясиноватую 15 снарядами из «Града». Боеголовки были выпущены около 12:00 со стороны населенного пункта Авдеевка. В результате обстрела Ясиноватая была обесточена.

Также 5 мая в СЦКК ДНР сообщили, что за последние 78 дней в республике погиб уже 101 мирный житель. 456 человек, включая 38 детей ранены.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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