Прямой эфир
Мир
Спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области
Экономика
Financial Times заявила о стойкости России перед санкциями ЕС на энергоресурсы
Экономика
Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной
Мир
СБУ заявила о задержании одного из лидеров партии Медведчука
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии угроз Западу со стороны Белоруссии
Армия
Минобороны показало ведение огня танками Т-72Б3 по позициям ВСУ в ЛНР
Мир
Испания ожидает запрос от Украины об экстрадиции Шария
Общество
Путин заявил о невозможности получать знания только из «Википедии»
Экономика
Аналитик оценил решение «Газпрома» задействовать СП-2 для снабжения регионов РФ
Мир
В Госдуме отреагировали на сведения о переданных Украине разведданных
Мир
В Германии назвали последствия использования доллара в качестве оружия
Сюжет:

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР

0
Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, в результате которого повреждено множество жилых домов. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

По выходу дела: как продолжается эвакуация мирных жителей с «Азовстали»
И чем примечательны достижения российских военных в воздушном столкновении в районе Славянска

«В результате обстрела повреждения получили целый ряд многоквартирных домов в микрорайоне Зорька, по улице Школьной и Орджоникидзе. Под удар попали и десятки частных жилых домов <...> В результате обстрела все дома остались без остекления, разбиты кровля и разрушены стены», — сообщает штаб теробороны республики в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что украинские снаряды повредили и медицинские учреждения в Ясиноватой по улицам Молодежная и Школьная. О пострадавших не уточняется.

Так, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР зафиксировали 5 мая по Ясиноватой два обстрела украинскими войсками. Первый был зафиксирован в 15:18 (совпадает с мск), тогда ВСУ выпустили 3 ракеты из БМ-21 «Град». Спустя почти через 10 минут, в 15:27, украинские войска выпустили еще 5 ракет.

Днем ранее, 4 мая, украинские военные снова обстреляли Ясиноватую 15 снарядами из «Града». Боеголовки были выпущены около 12:00 со стороны населенного пункта Авдеевка. В результате обстрела Ясиноватая была обесточена.

Также 5 мая в СЦКК ДНР сообщили, что за последние 78 дней в республике погиб уже 101 мирный житель. 456 человек, включая 38 детей ранены.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022