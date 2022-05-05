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Учет численности бурых медведей начался в Красноярском крае

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В Красноярском крае стартовал мониторинг численности бурых медведей. Специалисты проведут учет хищников в 29 заказниках регионального значения.

Обследование территорий продлится 5 июля. Специалисты намерены пройти по 175 маршрутам, протяженность которых превышает 2 тыс. км. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Инспекторы будут обследовать те рельефы, где могут встретиться четкие медвежьи следы. В основном отпечатки находят на сыром грунте — это увлажненные лесные тропы и дороги, берега водоемов и окраины болот. По ширине следов специалисты смогут определить медвежат и взрослых медведей. При четком следе инспекторы смогут отличить самцов от самок. Чтобы избежать возможных повторов, специалисты будут помечать в карточках учета отличительные черты следов, например, шрамы.

Также будет вестись наблюдение за разрытыми муравейниками и задирами на деревьях. При встрече с медведем инспекторы будут указывать его окраску и размер. Итоги учета будут подведены в августе.

В Олекминском районе Якутии медведь зашел в село и набросился на корову.

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