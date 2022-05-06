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В Словакии объяснили причину отказа оплачивать российский газ рублями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Нынешняя власть в Словакии сеет хаос не только во всей стране, но и в своих рядах, поэтому возникают порой противоречивые утверждения. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик, комментируя отказ властей страны оплачивать российский газ рублями.

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Причина смены риторики может быть также связана с тем, что многие министры уже готовятся к будущей карьере в других странах, а не в Словакии, объяснил евродепутат.

«Этот сценарий (отказ Словакии от российского газа в ближайшей перспективе. — Ред.) не очень реалистичен, но многих «политических активистов» в правительстве это не волнует, потому что ими руководят эмоции и стремление удовлетворить зарубежные центры, которые, наоборот, могут выиграть от такого замещения поставок», — заявил Милан Угрик.

В апреле премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна продолжит платить за российский газ в евро в соответствии с согласованными правилами. Хотя ранее в Братиславе рассматривали возможность оплачивать энергоносители из РФ в рублях.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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