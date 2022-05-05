Шольц назвал условие для снятия антироссийских санкций

Антироссийские санкции могут быть сняты только после согласования с украинской стороной. Об этом 5 мая заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern.

По его мнению, России «придется достигнуть соглашения с Украиной».

«Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной», — сказал Шольц.

2 мая канцлер ФРГ заявил, что все санкции, которые западные страны коллективно вводят против РФ, накладываются из-за проведения спецоперации в Донбассе. Поэтому без достижения мира между Москвой и Киевом о снятии рестрикций не может быть и речи, подчеркнул он.

Агентство Bloomberg сообщило о планах Евросоюза завершить работу над шестым пакетом санкций против России к 9 мая. Документы Еврокомиссия уже передала совету Евросоюза. Теперь их должны одобрить все 27 государств — членов ЕС.

В рамках нового пакета санкций предлагается поэтапно запретить импорт российской нефти. Ожидается, что это будет полный запрет на импорт нефти из России, доставляемой по морю и по трубопроводам. Помимо этого, запрещаются сделки с недвижимостью с гражданами РФ, а также вещание трех крупных государственных российских телеканалов.

1 мая ведущие экономисты Германии предупредили о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из России.

22 апреля стало известно, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд. В тот же день Шольц заявил, что внезапное эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине. Он также уточнил, что самой Германии тоже важно избежать серьезного экономического кризиса.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».