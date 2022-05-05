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Эмбер Херд рассказала в суде о первом случае насилия со стороны Джонни Деппа

Эмбер Херд в слезах рассказала в суде о первом случае насилия со стороны Джонни Деппа
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Актриса Эмбер Херд, бывшая жена Джонни Деппа, в ходе очередного заседания в рамках скандального судебного процесса в слезах рассказала о первом случае насилия со стороны экс-возлюбленного.

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Как сообщает издание People, на заседании 4 мая женщина вспомнила о конфликте, который произошел на фоне ее вопроса о татуировке Деппа, которую «трудно прочитать». По словам Херд, ее рассмешило значение татуировки, что разозлило бывшего супруга. Он якобы не сдержался и несколько раз ударил женщину по лицу, а также позволял себе оскорбительные высказывания в ее адрес.

Актриса расплакалась и заявила, что из-за ударов потеряла равновесие и упала на ковер. Также она рассказала, что после этого инцидента Депп умолял о прощении и заверял, что подобное никогда не повторится.

Как подчеркнула Херд, случившееся изменило ее жизнь и разбило сердце.

Она также дала показания о якобы имевшем место сексуальном насилии со стороны Деппа. Актриса подчеркнула, что никто из ее друзей и близких не знал о произошедшем, поэтому она чувствовала себя «такой одинокой».

При этом сам актер опроверг любые насильственные действия в отношении бывшей супруги.

«Я никогда не бил мисс Херд. Никогда в жизни не бил женщину. Я определенно не собираюсь бить женщину, если она решит высмеять татуировку, которая есть у меня на теле», — заявил он в ходе слушания.

По его словам, целью инициированного им судебного процесса является правда, которую он хочет добиться, очистив свою репутацию после обвинений Херд. Мужчина подчеркнул, что сам был жертвой насилия со стороны экс-жены.

На заседании также выступили свидетели, в их числе оказался офицер полиции Лос-Анджелеса, который ответил на звонок о домашнем насилии в квартире пары в мае 2016 года. Он указал, что тогда у Херд не было никаких признаков травм, передает Time.

Клинический и судебный психолог Шеннон Карри, в свою очередь, заявила о вероятном наличии у актрисы психических расстройств.

21 апреля Джонни Депп сообщил, что не собирается возвращаться к роли капитана Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». В ходе очередного судебного заседания он заявил, что претензии Херд разрушили его карьеру.

Джонни Депп подал в суд на бывшую супругу, обвинив ее в клевете, из-за статьи, которую она написала для The Washington Post в декабре 2018 года. Там она рассказала о пережитом насилии, не упоминая при этом имени экс-супруга.

Херд и Депп познакомились во время съемок фильма «Ромовый дневник » в 2011 году, а затем поженились в 2015 году. Позднее, в 2016-м, женщина обвинила супруга в жестоком обращении, и пара развелась.

Однако Депп насилие по отношению к супруге отрицает и заявляет, что актриса сама поднимала на него руку. Кроме того, адвокаты актера сообщили о неверности Херд — якобы она изменяла ему с коллегой Джеймсом Франко и бизнесменом Илоном Маском.

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